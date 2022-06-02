РИАМО - 2 июн. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что страны Запада совершают военное преступление, накачивая Украину различным вооружением, из которого впоследствии ведется обстрел мирного населения. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, украинские военные используют полученное от западных стран вооружение для ударов по мирным городам Донбасса, в результате чего погибают старики, женщины и дети.

«Западные страны не просто закрывают на это глаза, но и являются соучастниками этих преступлений. Ни Международному уголовному суду, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году», — заявил Небензя.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предостерег США от поставки Украине дальнобойных ракет.

США направят Украине новый пакет военной помощи примерно на 700 млн долларов. В него включены реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. В зависимости от типа боеприпасов, дальность обстрела составляет 300-500 км.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель – защита жителей ЛДНР.

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