РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Более 80 штрафов выписали в мае сотрудники полиции за нарушение правил нахождения на железнодорожных путях в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.
В Мытищах регулярно проводятся рейды на железнодорожных станциях. Только за май сотрудники полиции выписали 83 штрафа за нарушение правил нахождения на путях. В четверг рейд прошел на станции Мытищи. Сотрудники администрации, линейного отдела полиции, волонтеры и представители казачества выявляли нарушителей правил безопасности.
В этот раз выявляли не только тех, кто переходит пути в неположенном месте, но и лиц без определенного места жительства.
«В ходе проведенного сегодня рейда по профилактике травматизма на ж/д дороге одновременно мы проверяли нахождение лиц без определенного места жительства в опасных зонах. Зачастую эти люди больше всего рискуют попасть под электричку», – уточнила старший инспектор отдел профилактики правонарушений управления территориальной безопасности администрации округа Татьяна Нестерова.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии