РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Более 80 штрафов выписали в мае сотрудники полиции за нарушение правил нахождения на железнодорожных путях в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах регулярно проводятся рейды на железнодорожных станциях. Только за май сотрудники полиции выписали 83 штрафа за нарушение правил нахождения на путях. В четверг рейд прошел на станции Мытищи. Сотрудники администрации, линейного отдела полиции, волонтеры и представители казачества выявляли нарушителей правил безопасности.

«Четыре раза в месяц мы проводим рейды на станциях. Эта работа дает положительный результат – у нас уменьшилось количество травмированных на железной дороге. Продолжим и дальше проводить такие мероприятия по безопасности», – отметил старший инспектор отдела транспорта и дорожного хозяйства Мытищ Максим Корнев.

В этот раз выявляли не только тех, кто переходит пути в неположенном месте, но и лиц без определенного места жительства.

«В ходе проведенного сегодня рейда по профилактике травматизма на ж/д дороге одновременно мы проверяли нахождение лиц без определенного места жительства в опасных зонах. Зачастую эти люди больше всего рискуют попасть под электричку», – уточнила старший инспектор отдел профилактики правонарушений управления территориальной безопасности администрации округа Татьяна Нестерова.

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