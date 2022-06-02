РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В нынешнем году в томилинском Парке Сказок в Люберцах построят всесезонное пространство для отдыха детей и взрослых.

«Томилинский парк Сказок – излюбленное место для отдыха и прогулок местных жителей. На этой неделе в парке приступили к обустройству зоны для отдыха. Сейчас ведутся подготовительные работы. Завершить обустройство площадки планируем к концу августа», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На детской игровой площадке используют натуральные материалы: дерево, металл, песок, гравийный отсев.

Площадка включает в себя многофункциональные игровые комплексы с горками, качели, «тарзанку», карусели, игровой ландшафт с трубами-проходами, кочки. Пространство будет разделено дорожками на три сектора — зона для игр детей младшего возраста, зона с качелями и площадка смешанного типа для детей разных возрастов. На территории также проведут озеленение.

В текущем году в 14 парках Подмосковья обустроят новые функциональные зоны. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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