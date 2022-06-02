РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. С начала года в городском округе Мытищи на железнодорожных путях погибли 6 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг на станции «Строитель» прошел рейд по выявлению несанкционированных проходов в ограждении. Участие в нем приняли сотрудники администрации Мытищ, линейного отдела полиции, волонтеры и представители казачества.

«На станции мы перекрыли все возможные несанкционированные проходы. Сотрудники полиции вносят свою лепту, пресекая возможные нарушения. Хотелось, чтобы граждане соблюдали правила безопасности на железной дороге», – сказал старший инспектор отдела транспорта и дорожного хозяйства Мытищ Максим Корнев.

Он уточнил, что активно помогают волонтеры, которые раздают листовки и проводят беседы.

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