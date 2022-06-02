Бренд MIXIT с 2014 года производит уходовую и декоративную косметику, которая основана на натуральных компонентах. С марта этого года компания изменила стратегию развития и теперь планирует расширить масштабы производства, чтобы заместить уходящих из России иностранных конкурентов. Обозреватель РИАМО посетила производство MIXIT и узнала, как создают отечественную косметику.

Современная лаборатория

Первая точка нашей экскурсии – лаборатория MIXIT. Здесь специалисты придумывают рецепты, тестируют идеи, создавая образцы кремов, гелей, хайлайтеров и других косметических средств для промышленного производства.

Идем по светлому коридору современного бизнес-центра недалеко от метро Румянцево. У яркой вывески MIXIT нас ждут Анна и Алексей – молодые сотрудники компании.

«Мы максимально открытые к любым встречам и партнерствам. Сейчас покажем вам, что MIXIT – больше, чем просто косметика», – обнадеживает нас Анна.

Лаборатория – небольшая комната с панорамными окнами. Она разделена на три части: цех для исследований и тестирования продукции, рабочее пространство с компьютерами и зона для отдыха. Около одной из стен стоят стеллажи с подписанными баночками – отдушками, красителями и готовой косметикой. Здесь трудятся трое сотрудников в белых халатах – именно они создают средства по уходу за кожей и волосами.

«В лаборатории происходит разработка всей продукции. Здесь находится реактор, только он, в отличие от того, что действует на производстве, разобран на составные части: мешалку, гомогенизатор, электроплитку. По большому счету, это имитация производственного процесса», – поясняет руководитель операционной дирекции Андрей Булин.

Чтобы создавать косметические средства, MIXIT опирается на собственный опыт, используя последние разработки, и сотрудничает с Инновационным центром «Сколково». Когда протестированные образцы передадут на производство, такой опыт позволит избежать ошибок в промышленном масштабе.

Молодая лаборантка показывает нам процесс создания геля для душа по уже готовому рецепту. Она добавляет в мешалку несколько ингредиентов, и скоро в специальной емкости получается яркая масса малинового цвета. Немного подумав, девушка достает из шкафа баночку с мелким порошком. Одна ложка – и продукт наполняется блестящим перламутром, переливающимся под светом лампы.

«Вот так и происходит волшебство у нас на производстве. Мы вообще очень любим блестки, это наша фишка», – комментирует наш проводник Алексей.

По его словам, перед тем как запустить новый образец в производство, его проверяют эксперты-косметологи. Они исследуют сроки хранения, эффективность и другие показатели, важные для качества товара.

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Увлекательный процесс производства

Дальше вместе с Анной и Алексеем мы отправляемся в подмосковную Апрелевку, где располагается производство компании. Нас встречают ее сотрудники во главе с генеральным директором MIXIT Андреем Кришневым. Все одеты в белые халаты, перчатки и шапочки. Мы надеваем такую же форму, чтобы не нарушить санитарные требования, и идем знакомиться с процессом изготовления продукции.

В небольшом прямоугольном помещении расположены всего два цеха: производственный, где варят косметику, и упаковочный, где ее разливают по тарам и раскладывают по коробкам. Удивительно, как на таком небольшом заводе ежемесячно выпускается несколько миллионов косметических средств!

«Более того, у нас редко работают сразу все линии. Несмотря на это, мы можем выпустить 30 тысяч единиц косметики за день. А это сопоставимо с более крупными предприятиями», – рассказывает руководитель производства Инна Панащенко.

Изготовление начинается с выпуска необходимых компонентов. Сырье для будущих продуктов – например, отдушки и масла – закупают заранее и привозят на завод. Сотрудники, согласно рецептурным картам, расфасовывают их в нужных количествах.

«Сегодня мы производим маску для лица. Все ингредиенты берутся заранее, в определенном объеме смешиваются в специальном реакторе – это называется процесс варки», – рассказывает гендиректор Андрей Кришнев.

Заглядываем в реактор – варка сейчас в самом разгаре. Большие лопасти «мешалки» взбивают ингредиенты в плотную белую пену так, что оторваться от просмотра невозможно. Маска получится цитрусовая, поэтому ароматы лимона и апельсина витают по всему цеху.

Объем и количество производимых продуктов в день зависит от планов, которые специалисты разрабатывают заранее и присылают на завод. Для их составления работники анализируют популярность и актуальность товаров, чтобы производство оказалось успешным, принося прибыль.

«В день мы можем произвести от одного до пяти товаров – все зависит от необходимости. Для этого мы используем одни и те же реакторы, только меняя ингредиенты», отмечает Инна Панащенко.

Она поясняет, что, перед изготовлением другого вида продукта, все оборудование тщательно промывают. Для этого на производстве есть специальные сотрудники: они развинчивают реакторы, очищая от остатков косметических средств.

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«Растем вместе с потребителем»

Готовую массу – ангро – разливают по емкостям. Это синие бочки, которые расставлены буквально по всему производству: здесь будущая косметика хранится до следующего этапа. На линии разлива ангро поступает по узким металлическим трубам в специальные аппараты – они разливают ее по тарам.

Аппарат отмеривает необходимое количество продукта, и он забавно «выпрыгивает» в подготовленную емкость. Процесс происходит быстро, и заполненные тары по движущимся лентам едут в упаковочный цех.

В цеху работает семь линий, рядом с каждой сидят 2-3 сотрудника. Автоматы расклеивают яркие блестящие этикетки, а работники вручную проверяют их на брак и расфасовывают по картонным коробкам. Сейчас на упаковке синие круглые баночки – лимитированная коллекция ко Дню рождения MIXIT.

«В этом году нам исполняется 8 лет, и каждый раз к празднику мы создаем уникальный лимитированный товар. Придумываем коллекцию, которая будет не только декоративной, но и максимально полезной. Понимаем, что мы растем и наш потребитель тоже. И поэтому стараемся добавить как можно больше видов уходовой косметики. В этот лимитированный набор, например, войдут маски для лица и хайлайтер», – рассказывает Алексей.

Самый большой крем в мире

Коробки с расфасованной косметикой отвозят на склад, который находится недалеко от производства. В большом помещении с высокими потолками рядами стоят стеллажи – на них складируют готовую продукцию.

«Здесь сотрудники также собирают оптовые заказы для поставок в оффлайн-магазины и маркет-плейсы», – поясняет Анна.

Сегодня у бренда есть 76 собственных бутиков, также продукция представлена в партнерских магазинах, среди которых «Магнит Косметик», «Золотое яблоко», «Л’этуаль». В планах у бренда – расширять производство и партнерские сети.

Пока мы прогуливались по складу, наше внимание привлекла огромная банка из-под крема. Оказалось, это творение, выпущенное к пятилетию компании, попало в Книгу рекордов Гиннесса. Ее вес составил 2622 килограммов или 2856 литров!

«Это было очень необычное мероприятие: к нам приезжали мировые судьи, производили замеры. А после мы разлили весь крем в мини-тары и раздавали его в Парке Горького! Кстати, этот крем тоже был с блестками», – смеется Алексей.

Он добавил, что акции, в том числе благотворительные, – часть стратегии MIXIT. Так, компания одной из первых начала помогать врачам во время острой фазы борьбы с коронавирусом: производила антисептики и поставляла их в медицинские учреждения.

«Одна из самых наших масштабных акций – поддержка женщин, больных раком груди. Вместе с «Магнит Косметик» мы месяц перечисляли по 2 рубля с каждой проданной банки в специальные фонды и собрали 2,5 миллиона рублей. При этом люди, которые совершали покупки, даже не знали об этом», – рассказывает Анна.

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«Думаем о вас»

С марта 2022 года производство некоторых продуктов компании пришлось изменить: из-за проблем с поставками из Европы пришлось искать альтернативные виды сырья. В MIXIT картину с поставщиками сравнивают с происходящим в торговых центрах: одни бутики закрылись, а вторые продолжают работать, но подняли цены. Тем не менее, компания уже нашла выход из этой ситуации.

«Сегодня мы пересмотрели все цепочки поставок, нашли аналоги. Теперь мы используем либо российское сырье, либо сырье из Азии. Если суммировать сырье и упаковку, уже около 55% – отечественное, а остальное – азиатское. Мы переработали более 200 рецептур и смогли найти аналоги. Поэтому сбоев на производстве не было», – уверяет Андрей Кришнев.

Он отмечает, что качество продукции стоит в приоритете компании. MIXIT с первых дней старалась делать косметику, основанную на натуральных компонентах, которая была полезна для потребителей. Поэтому аналоги европейским компонентам и новые виды продукции не будут уступать по качеству уходящим из России брендам.

«У нас есть линейки, которые аналогичны иностранным брендам, но более низкие по цене. Мы всегда стремились сделать ставку на качество, а не на упаковку. И сейчас мы одни из немногих, кто оставили цену на замещенную продукцию без изменений», – отмечает гендиректор компании.

Компания планирует увеличить производство более чем в три раза, расширив ассортимент и выпуская товары, производители которых покинули российский рынок. Так, в линейке могут появиться декоративная косметика, средства по уходу за полостью рта и для уборки дома.

«Однако главная наша позиция – делать качественно и доступно, несмотря ни на что. Мы не поднимаем цены, думаем о вас – таков лозунг MIXIT на ближайшее время», – говорит Анна.

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