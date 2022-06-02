РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Спортсмены ЦДЮС городского округа Мытищи вошли в число призеров турнира по мини-футболу, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках Международного дня защиты детей на футбольном поле СК «Строитель» прошел турнир по мини-футболу среди детских команд. В турнире приняли участие 14 команд из подмосковных городов.

Команда мини-футболистов спортшколы «ЦДЮС» 2013-2014 г. р. заняла почетное 3-е место.

Юных воспитанников и их тренера Сергея Балабоню поздравили с заслуженной наградой.

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