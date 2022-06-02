РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Власов на территории ЖК «Люберцы» 4 июня ответит на вопросы жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также участие примут руководители управляющей компании «Самолет-Сервис» и представители расчетного центра компании.

Встреча пройдет около клиентского офиса УК в доме №11/5 на улице Камова. Начало в 11:00.

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