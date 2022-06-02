РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Минэкологии Подмосковья вынесло предупреждение о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес руководителя ООО «ТИЗ Русская деревня», которое эксплуатирует очистные сооружения в городском округе Красногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наказание определено по итогам рассмотрения материалов проверки, проведенной Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области.

«Прокурорской проверкой установлено, что с очистных сооружений очищенные сточные воды сбрасываются в реку Грязева. При этом компания не предоставила проверяющим разрешение на пользование водным объектом. Соответственно, руководитель предупрежден и обязан оформить разрешение, мы проследим за этим», ­– сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также подчеркнул, что компания находится на особом контроле, поскольку в феврале уже допустила нарушение природоохранного законодательства. Прокуратурой было установлено, что в Грязеву сбрасывались сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, за что инспекторы эконадзора привлекли нарушителей к административной ответственности.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.