РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Ремонт скейт-площадки на территории Центрального парка в Люберцах планируют начать в середине июня, а завершить - к концу августа текущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Депутат Госдумы РФ фракции «Единая Россия» Роман Терюшков уточнил, что данный скейт-парк очень востребован среди жителей.

«Спортивная инфраструктура парка устарела и требует модернизации. В прошлом году жители округа пожаловались на отсутствие современного скейт-парка. Проект строительства площадки включили в народную программу партии «Единая Россия», - сказал Терюшков.

Площадь комплекса составит 1 230 кв. м. Памп-трек займет 750 кв. м, а бетонный скейт-парк – 300 кв. м.

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