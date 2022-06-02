РИАМО - 2 июн. В технопарке ЦАГИ в Жуковском состоялся ежегодный технологический форум «День резидента». В рамках мероприятия показали самолет, который поместится в обычном гараже.

В здании на улице Спасателей собрались руководители научных лабораторий, конструкторы, изобретатели – все те, кто представляет российскую авиационную науку.

Первая встреча резидентов технопарка офлайн прошла год назад. В четверг для выступления и демонстрации достижений зарегистрировались свыше 20 участников. Все они создают будущее авиации РФ.

Алексей Алтухов привез на форум аэрокосмическую экосистему «Альбатрос». Алтухов представляет МГУ и ЦАГИ. Он много лет провел в Швейцарии – закончил престижную Федеральную политехническую школу Лозанны, несколько лет работал в научном институте. А 3 года назад решил, что нужно вернуться в РФ и работать для своей страны. Сейчас Алтухов и его коллеги создают сразу несколько очень важных и перспективных проектов.

На лужайке перед зданием технопарка посетителей встречал жуковский проект «Сигма-7». Этот совместный проект технопарка, ЦАГИ и компании НИК.

Руководитель проекта Сергей Катюха рассказал, какие вызовы приходится преодолевать команде при работе в условиях импортозамещения. Собственно, производство отечественных композитных материалов началось в 2016 году.

Двухместный легкий самолет с расположением экипажа «бок о бок» «Сигма-7» позиционируют, как «домашний», или транспорт выходного дня. За счет уникальной особенности данного летательного аппарата – складывания крыла, его можно держать в гараже.

Крыло этого самолета поворачивается вдоль оси, оно складывается по длине фюзеляжа. Кроме того, данный летательный аппарат обладает мощной механизацией, позволяющей эксплуатировать его на очень коротких взлетно-посадочных полосах. Этот самолет даже может взлететь с обычного поля.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.