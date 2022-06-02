РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Климовск Подольска произошел пожар в квартире 5-этажного дома из-за оставленного на плите чайника, пострадавших нет, сообщили в администрации округа.

В четверг горела квартира в доме №9 на улице Ленина. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар ликвидировали полностью, пострадавших нет.

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