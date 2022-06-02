РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Сотрудниками управления потребрынка и услуг администрации городского округа Мытищи продолжаются выездные мероприятия по отработке жалоб на предприятиях общественного питания, сообщается в Telegram-канале управления.

Сотрудниками управления осуществлены выезды, в ходе которых выявлены нарушения по адресам: ул. Тарасовская, с. 2, ТК «Удач», и ул. Силикатная д. 20.

С нарушителями проведена разъяснительная беседа, все проблемы устранены.

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