РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Размер минимальной заработной платы повысили в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

31 мая 2022 года подписано соглашение №28 между правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области о повышении минимальной заработной платы.

Стороны приняли решение: установить с 1 июня 2022 года на территории Московской области минимальную заработную плату в размере 17 930 рублей.

На территории Мытищ в соответствии с подпунктом 2.4.1 Мытищинского трехстороннего (территориального) соглашения между администрацией Мытищ и координационным советом профсоюзов и союзом промышленников и предпринимателей округа на 2021-2023 годы, в организациях (кроме организаций, финансируемых из бюджетов и филиалов организаций, территориально находящихся вне территории Московской области) установлен минимальный уровень заработной платы в размере не ниже 1/3 минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением в Московской области.

Таким образом, с 1 июня 2022 года на территории округа установлена минимальная заработная плата. Для организаций бюджетной сферы (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) - 17 930 рублей, для организаций внебюджетной сферы (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей - 23 309 рублей.

Дополнительную информацию по вопросам трудового законодательства администрации Мытищ можно получить по телефону «Горячей линии» ежедневно (кроме субботы, воскресенья) в период с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00): 8(495)586-25-12.

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