РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Почти 1 800 ребят отдохнут в детских лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Этим оздоровительная кампания не ограничивается. В округе будут работать пять оздоровительных лагерей, в которых отдохнет 2 470 человек. Все учреждения внесены в реестр лагерей Московской области и подключены к программе кешбэка. Кроме того, каждая смена имеет свою тематическую направленность. На базе флагманской школы №6 запущен грантовый проект «Умные каникулы».

131 путевка в Крым и 55 – в детский оздоровительный лагерь «Дубравушка» (г.о. Воскресенск) выделены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в Ставропольском и Краснодарском краях. Еще 72 ребенка смогут провести время в «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот».

В округе также уделено внимание временному трудоустройству несовершеннолетних. 726 подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут этим летом сделать первые шаги в трудовой деятельности.

Для детей и подростков во всех учреждениях культуры и парках будут проходить развлекательные мероприятия, флешмобы, фестивали, концертно-развлекательные мероприятия. Более 1500 человек примут участие в спортивно-тренировочных мероприятиях.

Всю информацию о лагерях Московской области можно найти на сайте – camp.mosreg.ru

В Подмосковье продолжает действовать программа кешбэка за детский отдых. Путевку можно купить на портале: мирпутешествий.рф. Возвращается до 20 тыс. рублей при оплате банковской картой «Мир».

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