РИАМО - 2 июн. Около 300 различных медицинских работников привлекли на работу в городской округ Клин благодаря мерам поддержки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг провел рабочую встречу с главой городского округа Клин Аленой Сокольской, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, выполнение президентских проектов и поручений губернатора.

Сокольская доложила Воробьеву, что в Клину сейчас работает 23 ФАПа в населенных пунктах, где проживает порядка 20 тыс. человек. Всего привлечено 267 медработников, 9 их них – в ФАПы.

«У нас уже 23 ФАПа, последние 8 были построены за 3 года. В них есть квартиры для приезжих специалистов. Мы знаем, что люди могут обратиться за квалифицированной помощью, она будет оказана. Теперь еще реализуется запрос на продажу медицинских товаров и лекарств. Все наши ФАПы получили соответствующие лицензии», – сказала Сокольская.

В округ привлекли порядка 300 медработников разных уровней. Им выдали 30 квартир и 23 участка.

«Поддерживаем материально на первом этапе по программе «Земский доктор». Все эти меры позволили нам сегодня закрыть почти 99% потребности в медицинском обслуживании», – отметила Сокольская.

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