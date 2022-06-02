РИАМО - 2 июн. Около 300 различных медицинских работников привлекли на работу в городской округ Клин благодаря мерам поддержки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг провел рабочую встречу с главой городского округа Клин Аленой Сокольской, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, выполнение президентских проектов и поручений губернатора.
Сокольская доложила Воробьеву, что в Клину сейчас работает 23 ФАПа в населенных пунктах, где проживает порядка 20 тыс. человек. Всего привлечено 267 медработников, 9 их них – в ФАПы.
В округ привлекли порядка 300 медработников разных уровней. Им выдали 30 квартир и 23 участка.
«Поддерживаем материально на первом этапе по программе «Земский доктор». Все эти меры позволили нам сегодня закрыть почти 99% потребности в медицинском обслуживании», – отметила Сокольская.
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