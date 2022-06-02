РИАМО - 2 июн. В городском округе Клин за 5 лет помимо дорог федерального значения построены 175 км региональных и 105 км муниципальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг провел рабочую встречу с главой городского округа Клин Аленой Сокольской, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, выполнение президентских проектов и поручений губернатора.

Через Клин проходит большой участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Осенью прошлого года открылась объездная дорога протяженностью 9,3 км. Она позволила вывести большегрузный транспорт из центральной части города и обеспечила подъезд к КПО.

«Самый насущный запрос для жителей сельской местности – это продолжение ремонтных работ на дорогах. Они необходимы как населению, так и динамично развивающимся предприятиям. Сейчас большинство дорог – в щебне», – сказала Сокольская.

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По ее словам, в планах – произвести капитальный ремонт подъездной дороги «Клин – Полуханово» к промзоне (8 резидентов, 1,3 тыс. человек), строительство объездной дороги к технопарку (41 резидент, 2745 человек) и ремонт дороги к строящемуся комплексу «КлинАвтоТранс».

«Запрос по дорогам, все, что касается благоустройства, несмотря на разные сложности в экономике, санкционное давление, мы в любом случае рассмотрим и окажем максимальную поддержку», – заявил Воробьев.

С 2018 года в округе установили 66 светофоров, появилось 33 пешеходных перехода, а также 1260 камер в рамках программы «Безопасный регион», благодаря которым раскрыто 326 преступлений.

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