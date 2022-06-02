РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Постановление об административной ответственности ООО «ЖЭУ Сервис» в Люберцах является законным, передает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Московской области.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина уточнила, что управляющую компанию привлекли к ответственности за нарушение лицензионных требований в городском округе.

В январе текущего года во время совместной с прокуратурой проверки инспекторы обнаружили снежные свесы, сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках шести домов по улицам Электропоселок и Дачная, а также на Быковском шоссе в поселке Малаховка.

На «ЖЭУ Сервис» составили административный протокол, после чего УК признали виновной по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. В адрес компании выписали штраф в размере 125 тыс. рублей.

УК оспорила постановление в Арбитраже, но ее доводы не были приняты. Фотоматериалы Госжилинспекции подтверждают, что размеры сосулек представляли угрозу жизни и здоровью граждан. О том, что УК устранила выявленные нарушения, доказательств не было.

«В результате управляющей организации из Люберец было отказано в удовлетворении заявленных требований», – сказала Федина.

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