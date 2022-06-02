РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Врачи эндоскопического отделения Центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы изъяли из пищевода мужчина кусок пластика размером 2 см. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Мужчина пришел на плановое эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Во время процедуры врач Екатерина Титова обратила внимание на некое инородное тело в пищеводе. Для того, чтобы установить, что это за образование, необходимо было провести дообследование. Екатерина Александровна направила пациента к коллегам в эндоскопическое отделение стационара №1 Люберецкой областной больницы», - говорится в сообщении.

Врач-эндоскопист Анна Герасимова провела внутреннее исследование органа и изъяла кусок пластика.

Сам мужчина не понимает, как инородное тело попало в его организм, и утверждает, что при приеме пищи не испытывал боль. Однако пациент припомнил случай и сообщил, что три недели назад во время еды ощутил дискомфорт. Но врачи подчеркивают, что если кусок пластика задержался в пищеводе на такое время, то в органе бы уже появилось нарушение целостности всех слоев пищевой стенки, а по результатам анализов, перфорации нет.

Титова добавила, что кусок пластика мог серьезно повредить здоровью пациента.

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