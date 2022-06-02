РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Врачи эндоскопического отделения Центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы изъяли из пищевода мужчина кусок пластика размером 2 см. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
Врач-эндоскопист Анна Герасимова провела внутреннее исследование органа и изъяла кусок пластика.
Сам мужчина не понимает, как инородное тело попало в его организм, и утверждает, что при приеме пищи не испытывал боль. Однако пациент припомнил случай и сообщил, что три недели назад во время еды ощутил дискомфорт. Но врачи подчеркивают, что если кусок пластика задержался в пищеводе на такое время, то в органе бы уже появилось нарушение целостности всех слоев пищевой стенки, а по результатам анализов, перфорации нет.
Титова добавила, что кусок пластика мог серьезно повредить здоровью пациента.
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