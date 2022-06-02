РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Юные жители городского округа Мытищи отдыхают в Краснодарском крае, сообщается на сайте администрации горокруга.

Дан старт летней оздоровительной кампании. 25 юных жителей округа уехали на 3 недели в детский оздоровительный лагерь «Электрон» (Краснодарский край).

Мытищинское управление соцзащиты населения напоминает родителям, что бесплатные путевки предоставляются детям в возрасте от 7 по 15 лет, имеющим постоянное место жительства на территории Мытищ, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим установленную в Московской области величину прожиточного минимума.

Заявление на предоставление путевки в детский лагерь можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для подачи заявления необходимы следующие документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий место жительства ребенка, сведения о доходах родителей за три месяца, предшествующих месяцу обращения.

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