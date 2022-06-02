РИАМО - 2 июн. Участники проекта «Беговая лига Подмосковья», который стартовал весной, в совокупности пробежали более 280 тыс. км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в проекте бесплатное. Его участники могут «копить» тренировочные километры, их можно поменять на поощрительные привилегии, полезные подарки, слоты для участия в серии забегов в разных городах региона, билеты на розыгрыши призов.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте runningmr.ru и выполнять несложные задания, рассчитанные на разный уровень подготовки. Понадобятся только удобная одежда и смартфон. Цель стартового сезона – находить и набегать вместе 500 тыс. км.

«Беговая лига Подмосковья» набирает обороты. На сайте проекта зарегистрировались более 3,9 тыс. пользователей, проведено 48 тыс. тренировок. Все вместе участники «Беговой лиги Подмосковья» преодолели свыше 280 тыс. км», – сказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

В четверг те, кто хочет поучаствовать в очередном забеге проекта, могут получить промокод и зарегистрироваться на полумарафон «Сергиевым путем». 7 и 16 июня на сайте проекта можно будет получить дополнительные промокоды для слотов на участие в забеге.

5 полумарафонских забегов планируется провести в рамках проекта. Первое мероприятие - забег «По следам истории» - состоялось в Клину 7 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек из 29 регионов. Полумарафон «Сергиевым путем» состоится 2 июля в Сергиевом Посаде, 13 августа пройдет «Пушкинский полумарафон» в Пушкине, забег «Волоколамский рубеж» состоится 3 сентября в Волоколамске. Первая серия забегов проекта закончится 1 октября мероприятием «ОдинцовоRUN».

После каждого забега участники могут поближе познакомиться с достопримечательностями городов Московской области.

В полумарафоне «Сергиевым путем» поучаствуют 1,5 тыс. спортсменов. Они смогут пробежать 3, 10 и 21,1 км. Для детей 4-11 лет подготовят дистанции в 300 и 600 м. Получить промокод для регистрации на забег и подробнее узнать о проекте можно на сайте «Беговой лиги Подмосковья».

Этот проект является одним из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта в регионе, которая была поставлена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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