РИАМО - 2 июн. Участники проекта «Беговая лига Подмосковья», который стартовал весной, в совокупности пробежали более 280 тыс. км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Участие в проекте бесплатное. Его участники могут «копить» тренировочные километры, их можно поменять на поощрительные привилегии, полезные подарки, слоты для участия в серии забегов в разных городах региона, билеты на розыгрыши призов.
Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте runningmr.ru и выполнять несложные задания, рассчитанные на разный уровень подготовки. Понадобятся только удобная одежда и смартфон. Цель стартового сезона – находить и набегать вместе 500 тыс. км.
В четверг те, кто хочет поучаствовать в очередном забеге проекта, могут получить промокод и зарегистрироваться на полумарафон «Сергиевым путем». 7 и 16 июня на сайте проекта можно будет получить дополнительные промокоды для слотов на участие в забеге.
5 полумарафонских забегов планируется провести в рамках проекта. Первое мероприятие - забег «По следам истории» - состоялось в Клину 7 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек из 29 регионов. Полумарафон «Сергиевым путем» состоится 2 июля в Сергиевом Посаде, 13 августа пройдет «Пушкинский полумарафон» в Пушкине, забег «Волоколамский рубеж» состоится 3 сентября в Волоколамске. Первая серия забегов проекта закончится 1 октября мероприятием «ОдинцовоRUN».
После каждого забега участники могут поближе познакомиться с достопримечательностями городов Московской области.
В полумарафоне «Сергиевым путем» поучаствуют 1,5 тыс. спортсменов. Они смогут пробежать 3, 10 и 21,1 км. Для детей 4-11 лет подготовят дистанции в 300 и 600 м. Получить промокод для регистрации на забег и подробнее узнать о проекте можно на сайте «Беговой лиги Подмосковья».
Этот проект является одним из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта в регионе, которая была поставлена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
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