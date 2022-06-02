В Подмосковье опубликовали интерактивную карту муниципальных и частных пляжей. Зелеными иконками отмечены пляжи, на которых можно искупаться, желтыми – зоны отдыха у воды, синими – частные пляжи. Оранжевые иконки показывают пляжи, у которых запланировано освидетельствование, а вот в местах, которые отмечены красным, купаться запрещено – в текущем сезоне они не эксплуатируются. Важно понимать, что купание в неустановленных местах опасно для жизни. Заходить в воду можно только в специально оборудованных местах.

Карта может обновляться по мере поступления новой информации о зонах отдыха.