РИАМО - 2 июн. Молочная продуктивность коров в различных категориях хозяйств Подмосковья увеличилась в течение последних нескольких лет. Это произошло в том числе благодаря современным технологиям, а также государственным субсидиям и грантам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«За 4 месяца текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья всех категорий составило 240,8 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1,7 тыс. тонн молока, из которых большая часть поступает на переработку», – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что показатели растут благодаря реализации новых инвестпроектов, улучшению кормовой базы, совершенствованию системы воспроизводства коров, внедрению современных технологий доения и содержания. Также важна и господдержка – субсидии и выдача грантов.

Наибольшее количество молока в сутки производится в Коломне – 204 т, Домодедове – 145,2 т и Сергиево-Посадском округе – 140,6 т.

Суточный надой на корову сохраняется на уровне 2021 года. Лидеры по суточному надою молока на корову: Ленинский округ – 35,4 кг, Серпухов – 25,9 кг, округ Пушкинский – 27,4 кг, Зарайск – 24,9 кг.

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