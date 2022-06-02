РИАМО - 2 июн. Анонимный хакер RaHDIt подтвердил, что украинские военные готовили нападение на Донбасс и Крым, их предотвратила спецоперация РФ, сообщает РИА Новости.

«Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал источник издания.

Он также рассказал, что существуют документы, в которых расписано число оружия от стран Запада, передаваемых Украине.

Хакер обратил внимание, что это оружие теперь используется против России.

«Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — отметил хакер.

Россия начала проведение спецоперации на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

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