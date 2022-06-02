РИАМО - 2 июн. Депутаты Мособлдумы попросили министерство просвещения РФ шире освещать битву при Молодях в учебниках истории, соответствующее обращение они направили министру просвещения страны Сергею Кравцову, передает корреспондент РИАМО.

«В преддверии празднования юбилея, 400-летия данной битвы, считаю важным это обращение поддержать, чтобы на федеральном уровне проводить последовательную политику по этой важной дате», - сказал председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

На территории современного городского округа Чехов в 1572 году решалась судьба Русского царства. В результате боевых действий русских полков с многократно превосходящим по численности войском хана Девлет-Гирея. 2 августа 1572 года была одержана выдающаяся победа. Армия завоевателей была полностью разбита благодаря стойкости и героизму воинов, вставших на защиту российского государства.

«Необходимость широкого освещения битвы при Молодях, ставшей одной из ключевых баталий XVI столетия, обусловлена масштабностью битвы и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшего развития России», - сообщается в обращении депутатов.

В ходе данного сражения была ликвидирована угроза потери национального суверенитета и крупного геополитического поражения, в результате чего укрепились независимость и единство России.

«Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о более широком освещении событий битвы при Молодях в учебниках истории для школьников и студентов», - заключили депутаты.

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