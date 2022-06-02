РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Мытищинский МФЦ проводит бесплатные обучающие семинары для жителей округа по оформлению электронных госуслуг, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Обучающие семинары проходят в цифровом офисе МФЦ по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1 (здание «Стройтекс», 1-й этаж).
Семинары в форме «вопрос – ответ» проходят по вторникам и четвергам по графику: с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 18:00.
На основании вопросов консультант рассказывает о том, как правильно оформить ту или иную услугу на порталах ЕПГУ и РПГУ.
Количество мест ограничено. Предварительно необходимо записаться по электронной почте: rpgu@mfcmmr.ru.
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