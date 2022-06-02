РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Минэкологии Московской области направило предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес АО «Водоканал», которое эксплуатирует системы водоотведения в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе минстерства.

Поводом послужили обращения жителей округа, в которых сообщалось об утечках сточных вод из централизованных сетей водоотведения.

«В ходе обследования территории в деревне Марьино был выявлен канализационный коллектор, из которого сточные воды могли поступать на рельеф местности», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, ситуация усугублена тем, что стоки могли разливаться дальше и попасть на водосборную площадь реки Синички, что привело бы к загрязнению водного объекта.

«Соответственно, коммунальщикам направлено предостережение с предложением не допустить подобного. Исполнение остается на контроле министерства», - пояснил Фирсов.

В 2021 году инспекторы эконадзора в Марьине установили факт загрязнения притока Синички в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений, которые эксплуатирует компания «Специализированный застройщик «Джевоссет». К нарушителю применили меры административного воздействия.

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