РИАМО - 2 июн. Правоохранители задержали мужчину 1985 года рождения, которого подозревают в причинении ранения другому человеку, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 1 июня в Воскресенске. В больницу был доставлен мужчина 1989 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

Удалось задержать подозреваемого в этом преступлении. Он рассказал, что ранил знакомого во время совместного распития спиртных напитков. Между мужчинами завязалась ссора.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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