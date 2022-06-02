РИАМО - 2 июн. Опубликована закупка на капитальный ремонт МОУ СОШ №1 в городском округе Талдом, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Школа располагается по адресу: город Талдом, улица Орлова, дом 5.

Капремонт объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» и финансируется за счет федерального бюджета, бюджета региона и средств бюджета городского округа.

Завершить работы планируется в 2022 году.

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