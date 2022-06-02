РИАМО - 2 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц машину на 8 мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В семье у супругов Игоря и Елены проживают 5 приемных детей. Один из них – 13-летний Валентин. Недавно он прибыл в Подмосковье из Донбасса

Эту семью губернатор навещал в апреле. Они рассказали Воробьеву, что им очень нужна машина, чтобы совершать поездки всей семьей.

«Эта семья взяла на воспитание парня из ДНР. Валентин пошел в 7 класс, ему нравится Подмосковье, он уже считает Луховицы своей родиной. Я надеюсь, что он вырастет патриотом России, патриотом Донецка. Сегодня мы вручили подарок губернатора, который он обещал. Для семьи - это существенная поддержка», - сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Многодетная семья очень любит автопутешествия по всей Московской области. Они бывают в музеях, на выставках, открывают для себя новые города. Теперь они будут расширять географию поездок.

«Машина вместительная и очень красивая. Детям понравилась - все в восторге. Теперь мы сможем поехать и на море, отдохнуть всей семьей», - сказал Игорь.

Кроме ключей от автомобиля, семье привезли угощения - большое количество фруктов и ягод.

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