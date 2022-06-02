РИАМО - 2 июн. Украинские военные намерены обстрелять территорию России ракетными системами большой дальности, которые доставят им США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев, эти ракеты ВС Украины планируют установить в городе Шостка (Сумская область).

Такими действиями украинские националисты хотят спровоцировать ответный огонь России, а затем обвинить ВС РФ в ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам Мизинцева, ракетные системы большой дальности поступят из Америки в Шостку в скором времени.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

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