РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Люберцах расследовано уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который на фасадах домов написал нецензурные слова, оскорбительные по отношению к обществу, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Мужчина 16 февраля текущего года аэрозольными красками умышленно нанес надписи на фасадах 3 домов.

Городская прокуратура утвердила обвинительное постановление о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

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