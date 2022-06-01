РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Международный день защиты детей в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» в Люберцах состоялся турнир по легкой атлетике, в котором участвовали порядка 50 юных жителей старше 8 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята соревновались в беге на 50 и 150 м на базе спортивной школы олимпийского резерва.

«Искренне рад был видеть горящие глаза детей, их улыбки. В этом турнире все без исключения участники получили памятные призы и сладости независимо от призового места», - сказал муниципальный куратор проекта «Детский спорт», депутат Люберец Леонид Троицкий.

Он уточнил, что победителям вручили медали.

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