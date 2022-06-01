РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Коханый в Международный день защиты детей помог обустроить досуговый уголок в «Доброй комнате» поликлиники №5 в поселке Малаховка Люберец и передал телевизор, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Благодаря этому проекту обустроены специальные детские игровые зоны, где маленькие пациенты могут играть, читать, заниматься творчеством в свободное от процедур время. А еще дети очень любят мультфильмы. Теперь, ожидая приема врача в малаховской поликлинике, можно их посмотреть», - сказал Коханый.

Также он обратился к родителям и поздравил их с Днем защиты детей.

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