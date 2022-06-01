РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. На поле возле деревни Марусино городского округа Люберцы полностью ликвидировали горение строительного мусора, сообщили «РИАМО в Люберцах» в ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области».

Мусор горел на территории между производственными предприятиями. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар не распространился на ближайшие здания. Пострадавших нет.

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