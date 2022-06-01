РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско в Международный день защиты детей посетил стационар Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах и подарил юным пациентам подарки, сообщает пресс-служба местного отделения партии.
Депутат совместно с главврачом МОЦОМД, членом местного политсовета «Единой России» Татьяной Мельник пообщался с пациентами и пожелал им скорейшего выздоровления.
«Добрая комната» появилась в нашем центре одной из первых в Подмосковье – в 2019 году. Дети проводят здесь время, свободное от процедур – играют, рисуют и читают в компании родителей и медперсонала. Этот проект «Единой России» – один из самых важных в сфере охраны материнства и детства», – добавила Мельник.
Всего в Люберцах открыто несколько «Добрых комнат».
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