РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте Лидия Антонова поздравила с Международным днем защиты детей воспитанников Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Томилино и подарила им развивающие игры для изучения истории и русского языка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также депутат передала игры для изучения правил дорожного движения.

«Эти увлекательные пособия помогут провести время с пользой, пополнить копилку знаний. Совместные игры объединяют детей, в них зарождается дружба. Детям слабозащищенных категорий это особенно важно», – сказала Антонова.

По ее словам, под опекой центра находятся порядка 20 детей, временно изъятых из семей в трудной жизненной ситуации.

«Любой человек видит свое будущее в детях. Дети – наша радость, самое светлое счастье и самая большая гордость. Каждый ребенок нуждается в нежности и любви. Давайте все вместе сделаем жизнь наших детей счастливой, радостной и безопасной, поможем им найти собственный путь в жизни и реализовать все мечты», – добавила Антонова.

Кроме того, в рамках акции «Единой России» «Фруктовые сады – детям» во дворе СРЦН высадили маленькую грушу.

«Ребята участвовали с большим интересом и энтузиазмом. Посадить дерево, а потом наблюдать, как оно растет и расцветает, – это важный воспитательный опыт для них», – добавила Антонова.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.