РИАМО - 1 июн. Несмотря на то, что поголовье лис в регионе осталось на уровне прошлого года, жители жалуются на активизацию лис в разных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Люди жалуются на появление лис в городских округах Истра, Химки, Чехов, Домодедово, Волоколамском, Богородском и на других территориях. При этом несколько животных ведут себя агрессивно, не боятся человека», - сообщил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.

Он добавил, что ведомство обратилось к Московскому обществу охотников и рыболовов с просьбой изучить ситуацию и принять меры.

По сообщениям жителей, лис можно встретить в населенных пунктах даже днем. В начале мая появляются лисята и животным нужна дополнительная кормовая база. Они пробираются к мусоркам и таскают кур.

Минэкологии предупреждает, что лисы могут быть переносчиками бешенства, лучше относиться к ним с осторожностью и избегать контактов.

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