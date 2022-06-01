РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В подмосковном Красногорске идет проверка по факту ДТП, в котором получил травмы несовершеннолетний пассажир, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 30 мая 2022 года в 9:50 на 32 километре автодороги М-9 «Балтия» в городском округе Красногорск водитель микроавтобуса совершил наезд на легковой автомобиль, который находился на проезжей части из-за технической неисправности.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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