РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В подмосковном Красногорске идет проверка по факту ДТП, в котором получил травмы несовершеннолетний пассажир, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, 30 мая 2022 года в 9:50 на 32 километре автодороги М-9 «Балтия» в городском округе Красногорск водитель микроавтобуса совершил наезд на легковой автомобиль, который находился на проезжей части из-за технической неисправности.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-пассажир получил травмы.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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