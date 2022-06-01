РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В Центральном парке Королева в среду заработает летний кинотеатр. Премьерный показ на открытой летней арт-веранде состоится в 18:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для детей покажут фильм «Артек. Большое путешествие».

В летнем кинотеатре 3 июня в 19:00 покажут фильм «Сокровище Пиратской бухты», 4 июня в 16:00 состоится показ фильма «Тайна амулета», а в 19:00 можно посмотреть фильм «Телохранитель жены киллера». Фильм «Нефутбол» покажут 5 июня в 16:00.

Вход на сеансы свободный.

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