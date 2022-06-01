РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Люберцах педагог Наталья Рябинина предложила дополнить образовательный процесс воспитанников детских садов и школьников младших классов театральными постановками, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница городского округа представила проект на приеме депутата Мособлдумы от «Единой России», регионального координатора партпроекта «Новая школа» Лидии Антоновой.

Рябинина уточнила, что элементы музыкального и сценического сопровождения помогут детям в изучении основных предметов, поспособствуют культурному обогащению.

«Педагог из Люберец Наталья Рябинина предлагает разнообразить образовательный процесс воспитанников детских садов и школьников младших классов театральными постановками. Соответствующий проект она разработала самостоятельно», - сказала Антонова.

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