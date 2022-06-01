РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Сказку-квест рассказали в Королеве в честь Дня защиты детей, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Сказку-квест подготовили и показали члены Общественной палаты и волонтеры. В Центральном парке дети на время стали героями сказки «Гуси-Лебеди» и вместе со сказочными героями спасали фею от Бабы-Яги.

«Дети прошли испытания, отгадали загадки и смогли спасти фею. Это праздник, в котором с удовольствием приняли участие и взрослые», - сказала Корнеева.

В День защиты детей члены Общественной палаты также организовали турнир по шахматам и приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте. Дети рисовали планеты и звезды внутри одной большой планеты как символ дружбы, понимания и добрососедства.

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