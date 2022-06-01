РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В ГИБДД Королева напомнили график предоставления услуг по линии технического надзора, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Услуги по линии технадзора можно получить в ОГИБДД Королева в мкрн Текстильщик на ул. Калининградской, 30Б. В среду с 9:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 17:00 можно подать документы на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Подать первоначальное заявление на установку газобаллонного оборудования можно на электронную почту: th50_46111@mvd.ru. К нему нужно приложить предварительную техническую экспертизу конструкции на предмет возможности внесения изменения, документ, удостоверяющий личность, регистрационный документ и паспорт транспортного средства. При обращении юридического лица необходима доверенность.

Задать вопросы можно по телефону: 8(495)516-88-82.

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