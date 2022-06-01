РИАМО - 1 июн. Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Мосинжпроект» Николай Бурдейный стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта по отбору президентского кадрового резерва страны. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Группа компаний «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, ведущий оператор ключевых градостроительных программ Москвы. В этом году организацию включили в перечень системообразующих организаций экономики РФ в сфере строительства и ЖКХ. Рейтинг составили специалисты Минстроя РФ.

«Команда «Мосинжпроекта» состоит из специалистов самого высокого профессионального уровня. Победа Николая Бурдейного в суперфинале конкурса «Лидеры России» еще раз это доказывает. Высокий уровень корпоративной культуры и вовлеченности сотрудников, постоянное совершенствование навыков, обретение новых знаний и компетенций позволяет группе компаний «Мосинжпроект» реализовывать все более сложные проекты и расширять поле деятельности холдинга», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что кадры компании позволили включить холдинг в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

В суперфинал конкурса вошли более 188 тыс. человек из 56 субъектов страны и 6 зарубежных стран. Победителями стали 106 человек.

«Николай Бурдейный представил на конкурсе образ современного руководителя, умеющего выстраивать работу команды, решать сложные задачи и брать на себя ответственность за принимаемые решения. Очень важно, что «Мосинжпроект» дает возможность талантливым и целеустремленным специалистам реализовывать свой потенциал именно в нашей организации», – сказа замгендиректора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов.

Победителю компании вручили приз первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В состав Наблюдательного совета конкурса, который проводил оценку и отбор победителей суперфинала, входят специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советники Президента Российской Федерации Валерий Фадеев и Владимир Толстой, Первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия ТАСС Михаил Гусман, Депутат Государственной Думы Светлана Журова, Вице-президент Федерации Спортивной гимнастики России Алексей Немов, Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.

Группа компания «Мосинжпроект» выступает оператором ряда столичных программ, в частности занимается проектированием и строительством новых линий и станций метрополитена, гражданских и дорожных объектов, занимается развитием территорий ряда крупных градостроительных проектов, а также предлагает регионам России услуги по комплексному развитию территорий в формате «город под ключ». В холдинг активно проводятся процессы создания и внедрения собственных инноваций в рабочие процессы.

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