РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет продолжать укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет в это непростое время, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства обратился с приветственным словом к участникам фестиваля «Большая перемена» на ВДНХ в Москве. По его словам, сегодня мир стремительно меняется, а молодые люди растут в динамичное время.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы – укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание», – отметил президент.

По его словам, успех России зависит от неравнодушия и инициатив граждан. У текущего поколения есть все необходимое для строительства достойного будущего.

Фестиваль детства и юности «Большая перемена» стартовал 1 июня в Международный день защиты детей. Для участников подготовили масштабную образовательную программу.

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