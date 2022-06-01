РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет продолжать укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет в это непростое время, сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава государства обратился с приветственным словом к участникам фестиваля «Большая перемена» на ВДНХ в Москве. По его словам, сегодня мир стремительно меняется, а молодые люди растут в динамичное время.
По его словам, успех России зависит от неравнодушия и инициатив граждан. У текущего поколения есть все необходимое для строительства достойного будущего.
Фестиваль детства и юности «Большая перемена» стартовал 1 июня в Международный день защиты детей. Для участников подготовили масштабную образовательную программу.
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