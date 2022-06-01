РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В среду во Дворце творчества молодежи микрорайона Красная Горка Подольска пройдет встреча сотрудников администрации с местными жителями, сообщил глава округа Дмитрий Жариков на аппаратном совещании.

«Сегодня состоится встреча в формате выездной администрации. Вы сможете лично обратиться по актуальным для вас вопросам к моим заместителям и руководителям структурных подразделений. Начало в 17:00. Жителей будут ждать во Дворце творчества молодежи на ул. Павлика Морозова, 69», - сказал Жариков.

Там же 3 июня в 17:00 состоится встреча Жарикова с жителями.

Глава округа пригласил всех желающих принять участие в работе выездной администрации в среду и оставить уполномоченным сотрудникам свои вопросы и пожелания или прийти на встречу с ним лично.

Выездная администрация переезжает из одного микрорайона в другой для того, чтобы быть в тесном контакте с жителями. Такой формат удобен для горожан, не отнимает много времени на поездки в администрацию, все профильные службы находятся в одном месте.

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