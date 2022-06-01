РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в День защиты детей напомнили родителям о необходимости быть примером для малышей и соблюдать ПДД, сообщили в ОГИБДД УМВД России по горокругу.

Сотрудники Госавтоинспекции горокруга поздравили юных участников дорожного движения с началом лета и Днем защиты детей. По словам инспекторов дорожного движения, одна из приоритетных задач, стоящих перед подмосковной Госавтоинспекции, - это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

«Обращаемся ко всем взрослым: берегите жизнь и здоровье наших детей! Будьте для них примером. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах!» - говорится в сообщении.

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