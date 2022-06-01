РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Столичные полицейские доставили в подмосковный Красногорск и передали родителям несовершеннолетнего, который катался на самокате по Московской кольцевой автодороге, сообщается на портале «МВД-Медиа».

В дежурную часть ОМВД России по району Митино города Москвы поступило сообщение о том, что в районе 68 км МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребенок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС лейтенант полиции Сергей Матвеев и старший сержант полиции Сергей Лопухов.

Полицейские нашли мальчика и попытались установить его личность. Однако ребенок не назвал свою фамилию, но указал номер школы, в которой обучается. Это учебное учреждение находится в Красногорске. Автоинспекторы отвезли мальчика туда. Оказавшись на месте, школьник сказал, что знает, как оттуда пройти домой.

Сотрудники полиции проследовали по указанному адресу, несовершеннолетний указал дом и квартиру, где он проживает. На месте его встретили родители, которые пытались найти сына самостоятельно.

В отношении родителей мальчика был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также проведена профилактическая беседа о необходимости повышенного внимания к детям и своевременного информирования правоохранительных органов в случае возникновения подобных ситуаций.

В настоящее время несовершеннолетний находится дома с родителями, его жизни ничего не угрожает.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.