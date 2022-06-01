РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков поздравил жителей округа с Международным днем защиты детей и пожелал ребятам отличного отдыха во время летних каникул.

«Дорогие ребята! Уважаемые подольчане! Поздравляю вас с самым радостным, ярким праздником первого дня лета – Международным днем защиты детей! <...> В этот праздничный день желаю вам, ребята, отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений!», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дети - это самое ценное и дорогое, а праздник еще раз напоминает об ответственности за обеспечение счастливого детства каждому ребенку, создании основ его благополучного будущего. Если глаза ребенка светятся счастьем, значит взрослые все делают правильно.

Глава округа подчеркнул, что в Подольске много талантливых ребят. Они радуют своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей и олимпиад. Жариков поблагодарил за это родителей и педагогов.

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