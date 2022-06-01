РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава Подольска Дмитрий Жариков вручил Кубок фестиваля «Студенческая весна-2022» коллективу колледжа имени А.В. Никулина (образовательная площадка 1), его студенты стали лучшими среди 10 организаций профобразования.

В среду Жариков вручил Кубок фестиваля «Студенческая весна-2022» коллективу колледжа имени А.В. Никулина (образовательная площадка 1). Студенты учреждения стали лучшими среди 10 организаций профессионального образования. Свои награды по 20 номинациям получили 75 учащихся.

Фестиваль «Студенческая весна» в Подольске проводят на протяжении 20 лет. За это время он снискал заслуженную популярность и уважение в студенческой среде, только в текущем году в нем приняли участие более 900 студентов.

«Благодарю организаторов конкурса - руководство учебных заведений, педагогов, сотрудников комитета по делам молодежи за огромный труд и внимание к нашим студентам, за те знания и старания, что вкладываете в ребят, не жалея своих сил, эмоций и времени. Хочу отдельно отметить тех студентов, кто в этом году оказал волонтерскую помощь и поддержку жителям Донбасса – ваша добрая душа является главным богатством нашей страны», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Глава округа поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами. Тем, кто не смог на этот раз покорить Олимп, посоветовал не сдаваться, так как жизнь только начинается и главные победы ждут впереди.

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