РИАМО - 1 июн. Комиссия проверила качество водоснабжения в одном из домов микрорайона Сакраменто в подмосковной Балашихе. Проверка была инициирована после многочисленных жалоб жителей дома на некачественное водоснабжение, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Проверка качества воды была проведена 31 мая по адресу: Балашиха, микрорайон Сакраменто, ул. Дубовая, д. 9. В состав комиссии МинЖКХ региона вошли первый замминистра Сергей Черепанов вместе с советником губернатора Хатией Окуджавой, представителями администрации округа, сотрудниками подведомственной региональному МинЖКХ ГКУ МО «МОС АВС», Госжилинспекции, МУП «БКС», ООО «БКС» и ООО «ПИК-Комфорт». По итогам проверки было выявлено, что все органолептические показатели по результатам заборов проб воды на ВЗУ находились в норме, превышения железа не обнаружено.

Жилой фонд ТО «Сакраменто» 2012 года постройки обслуживается УК ООО «ПИК-Комфорт». Застройщик является ООО «Мортон-РСО», который в 2016 году стало частью ГК ПИК.

По словам Черепанова, проблема в микрорайоне Сакраменто существует еще со времен застройщика ООО «Мортон-РСО», речь идет о некачественном горячем водоснабжении у части домов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы по очереди обследовали все точки и установили, что главная причина – это вторичное загрязнение уже внутри дома. Мы провели эксперимент - заменили внутри дома все инженерные сети, и уже буквально через несколько дней увидели явные изменения. Жители довольны качеством воды, тем самым повышен комфорт их проживания», - сказал Сергей Черепанов.

Он также добавил, что в многоквартирных домах с наибольшим количеством жалоб на качество водоснабжения будет составлена Дорожная карта, определен источник финансирования этих работ.

«Надеюсь, что уже до конца этого года здесь кардинально улучшим ситуацию с водоснабжением», - заключил первый замминистра регионального МинЖКХ Черепанов.

В связи с высокой социальной значимостью по поручению губернатора министерство ЖКХ продолжит держать на контроле решение вопроса повышения качества водоснабжения в микрорайоне Сакраменто Балашихи.

В 2022 году в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будет введено в эксплуатацию более 30 объектов водоснабжения в 11 городских округах. Тем самым, качество воды улучшится для 77,4 тыс. жителей региона.

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